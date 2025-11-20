Donald Trump recibirá al alcalde electo Zohran Mamdani tras semanas de tensión política

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que este viernes abrirá las puertas de la Casa Blanca al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani , apenas dos semanas después de una campaña en la que lo había tildado erróneamente de “comunista”.

El encuentro fue solicitado por el propio dirigente neoyorquino , según admitió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

A través de un comunicado, la vocera del alcalde electo, Dora Pekec, señaló que la reunión responde a la tradición de las nuevas administraciones municipales de entrevistarse con el jefe de Estado. Allí, dijo, se hablará de seguridad económica y pública, ejes de la plataforma con la que Mamdani obtuvo el apoyo de más de un millón de votantes el pasado 4 de noviembre.

El diálogo entre ambos marcará la primera interacción formal entre dos figuras que, además de haber nacido en Queens, exhiben visiones antagónicas sobre el rumbo del país. Mientras Trump destaca los récords de Wall Street, Mamdani —de 34 años, socialista democrático, nacido en Uganda e hijo de padres indios— centra su mirada en la accesibilidad económica de una ciudad donde más de 8 millones de habitantes batallan para llegar a fin de mes.

Durante la campaña, el presidente no sólo cuestionó a su rival sino que también amenazó con recortar fondos federales a Nueva York tras la elección del primer alcalde musulmán de la ciudad. En paralelo, el equipo de Trump intervino en la contienda al respaldar a último momento al exgobernador Andrew Cuomo, principal contrincante del socialista.

Aun así, en privado Trump lo describió como un dirigente “talentoso y hábil”, según consignó The New York Times citando a fuentes que escucharon esos comentarios en reserva. En público, el tono fue muy distinto: cuestionó su ideología, ironizó en redes sobre su segundo nombre —Kwame, puesto en homenaje a Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana— y advirtió que su eventual triunfo sería “desastroso”.

Lejos de retroceder, Mamdani replicó esas críticas en entrevistas televisivas y acusó al presidente de utilizar la inmigración como arma política. Tras su victoria, le envió un mensaje directo: “Para llegar a cualquiera de nosotros tendrá que pasar por todos nosotros”, afirmó en su discurso de festejo.

Ya en plena transición, el alcalde electo empezó a tender puentes. Este miércoles recorrió junto a Jessica Tisch, comisionada policial, el monumento a los agentes caídos, y comunicó que ella continuará al frente del departamento. Ambos reclamaron a Trump que no despliegue la Guardia Nacional en la ciudad, como sí ocurrió en otras jurisdicciones.

El triunfo de Zohran Mamdani

Mamdani, que obtuvo el 50,4% de los votos frente a Cuomo y Curtis Sliwa, enfoca su agenda en bajar los costos de vida: congelar alquileres estabilizados, crear supermercados municipales, garantizar transporte público gratuito y avanzar con un ambicioso plan de reforma educativa para que familias y organismos sociales participen activamente en la gestión escolar.

Varios de esos proyectos ya generaron resistencia en Wall Street, donde su llegada al poder fue recibida con preocupación por la posible reconfiguración económica de la Gran Manzana. Según CBS News, el programa de “ómnibus gratis” demandaría unos 800 millones de dólares anuales, cifra que su equipo afirma tener previsto cómo financiar.

Aunque la reunión del viernes será el primer cara a cara entre ambos desde la elección, Mamdani aseguró que está dispuesto a buscar acuerdos cuando estos beneficien a los neoyorquinos. Pero dejó claro que enfrentará cualquier intento de perjudicarlos.

Trump, por su parte, afirmó días atrás que quiere que “todo salga bien en Nueva York”. El encuentro, cargado de simbolismo político, definirá si ese gesto abre una etapa de diálogo o si la tensión electoral se trasladará a la gestión.