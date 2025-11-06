Donald Trump: "huir del comunismo" tras la elección de Zohran Mamdani en Nueva York

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha asegurado este miércoles que los residentes de Nueva York comenzarán "pronto" a abandonar la ciudad para "huir del comunismo" tras la elección como alcalde en la víspera del candidato demócrata Zohran Mamdani .

"Nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en una Cuba comunista o una Venezuela socialista, y ya ven lo que les pasó a esos lugares. Durante generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huían de la tiranía comunista ", ha declarado en el Foro Empresarial de Estados Unidos en la mayor ciudad de Florida.

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que "ahora los demócratas son tan extremistas que Miami pronto será el refugio para quienes huyen del comunismo en la ciudad de Nueva York " y se ha mostrado sorprendido por la elección de Mamdani en su ciudad natal, la más poblada del país, frente al independiente Andrew Cuomo, que contó con su apoyo al final de la campaña.

"Anoche mientras votaban: 'Pueden tener un comunista o un matón', y eligieron al comunista. Es increíble. Podríamos haber elegido mejor a los candidatos", ha añadido Donald Trump , en el marco de unos comicios en los que el republicano, Curtis Sliwa, que en el pasado llegó a abandonar el partido en oposición a Trump, apenas alcanzó un 7 por ciento de los votos.

Así las cosas, el mandatario ha manifestado su deseo de que "Nueva York tenga éxito" . "Veamos cómo le va al comunista en Nueva York . Ya veremos. Lo ayudaremos", ha afirmado, antes de precisar que será "un poco, quizá".

Pese a ello, unas horas mas tarde, Trump ha declarado a la cadena de televisión Fox News que Mamdani "debería ponerse en contacto" con su Administración y que "tiene que ser un poco respetuoso con Washington porque si no, no tiene ninguna oportunidad de éxito".

Mamdani Donald Trump no puede digerir el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York. Foto Efe EFE

Estados Unidos y "el comunismo"

Donald Trump ha tirado de los comicios neoyorquinos para criticar al Partido Demócrata, advirtiendo al público de que, si quiere "ver lo que los demócratas del Congreso pretenden hacerle a Estados Unidos", sólo tiene que mirar a la principal ciudad del país.

"Tras los resultados de anoche, la decisión que deben tomar todos los estadounidenses no podría ser más clara. Tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común", ha manifestado, defendiendo, como en anteriores ocasiones, que el comunismo, "si miramos mil años atrás, no ha funcionado", pese a que su surgimiento data de finales del siglo XIX.

"Estados Unidos no será comunista"

"Supongo que lo estaríamos usando, pero no ha funcionado", ha agregado acerca de una ideología que ha deshechado como "desacreditada". "Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna manera", ha añadido.

De este modo, Donald Trump ha denunciado que el Partido Demócrata "quiere más gasto público y para inmigrantes ilegales" y representa "el crimen y el caos (y la) corrupción".