Pruebas nucleares de Donald Trump: Estados Unidos lanzó un misil intercontinental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la prueba del misil balístico interncontinental, que fue lanzado sin carga explosiva.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han realizado este miércoles un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desarmado, el primero desde que el presidente del país, Donald Trump, haya anunciado su intención de retomar los ensayos con armas nucleares.

El misil, un 'Minuteman III', fue disparado en la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, en torno a las 1.35 del miércoles (las 10.35 horas en la España peninsular y Baleares), según ha anunciado el Departamento de Defensa, horas más tarde, en su cuenta de la red social X.

La cartera de Pete Hegseth ha precisado en el mismo mensaje que se trata de una "prueba operativa" de un misil capaz de transportar hasta tres ojivas y ha reiterado su defensa de una "paz a través de la fuerza" bajo la Casa Blanca y el Pentágono.

Donald Trump y las pruebas nucleares Este mismo miércoles y en respuesta a las anunciadas intenciones de Donald Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado a los principales cargos del Gobierno que presenten propuestas sobre posibles pruebas con armas nucleares. Además, ha recalcado que "no hay planes para desviarse de estas obligaciones", si bien ha recordado que ya dijo en 2023 que "si Estados Unidos u otros Estados parte de este tratado llevan a cabo estas pruebas, Rusia tendrá que llevar a cabo medidas apropiadas en respuesta".

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que Moscú está esperando "aclaraciones" por parte de la Administración Trump respecto a las pruebas nucleares anunciadas recientemente y que, según el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, no incluirán "explosiones".