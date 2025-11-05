Rusia espera "aclaraciones" de Estados Unidos sobre las pruebas nucleares de Donald Trump

Rusia pone a prueba a Estados Unidos, luego de que Donald Trump asegurara que retomarán, luego de décadas, pruebas nucleares.

El portavoz de Rusia, Dimitri Peskov, ha indicado en una rueda de prensa que de momento Estados Unidos no ha ofrecido explicaciones al respecto y ha pedido "claridad" sobre las intenciones exactas de Estados Unidos y qué quiere someter a ensayos, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Sus palabras llegan poco después de que Donald Trump anunciara en octubre que había ordenado al Pentágono iniciar "inmediatamente" pruebas con armamento nuclear dado que "otros países cuentan con este tipo de programas". En este sentido, afirmó que se trataba de una acción basada en la "equidad".

Dmitri Peskov Dmitri Peskov, portavoz de Rusia, habló de Estados Unidos y sus pruebas nucleares. Foto Dpa DPA Rusia, Estados Unidos y las pruebas nucleares Posteriormente, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, especificó que estos ensayos se limitarán a "pruebas de sistema", tras la oleada de críticas internacionales a las palabras del inquilino de la Casa Blanca.

"Creo que las pruebas de las que estamos hablando en estos momentos son pruebas de sistema. No son explosiones nucleares. Son lo que llamamos explosiones no críticas", explicó el lunes.