Rusia espera "aclaraciones" de Estados Unidos sobre las pruebas nucleares de Donald Trump

Rusia pone a prueba a Estados Unidos, luego de que Donald Trump asegurara que retomarán, luego de décadas, pruebas nucleares.

Vladimir Putin, de Rusia, y Donald Trump, de Estados Unidos, en constante tensión. Foto Efe

EFE

Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que están esperando "aclaraciones" por parte de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a las pruebas nucleares anunciadas recientemente y que, según Washington, no incluirán "explosiones".

El portavoz de Rusia, Dimitri Peskov, ha indicado en una rueda de prensa que de momento Estados Unidos no ha ofrecido explicaciones al respecto y ha pedido "claridad" sobre las intenciones exactas de Estados Unidos y qué quiere someter a ensayos, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Sus palabras llegan poco después de que Donald Trump anunciara en octubre que había ordenado al Pentágono iniciar "inmediatamente" pruebas con armamento nuclear dado que "otros países cuentan con este tipo de programas". En este sentido, afirmó que se trataba de una acción basada en la "equidad".

Dmitri Peskov
Dmitri Peskov, portavoz de Rusia, habló de Estados Unidos y sus pruebas nucleares. Foto Dpa

Rusia, Estados Unidos y las pruebas nucleares

Posteriormente, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, especificó que estos ensayos se limitarán a "pruebas de sistema", tras la oleada de críticas internacionales a las palabras del inquilino de la Casa Blanca.

"Creo que las pruebas de las que estamos hablando en estos momentos son pruebas de sistema. No son explosiones nucleares. Son lo que llamamos explosiones no críticas", explicó el lunes.

Para justificar esta medida, Donald Trump ha citado en varias ocasiones las últimas pruebas armamentísticas de Rusia, que incluyeron el lanzamiento del misil 'Burevestnik y el supertorpedo de propulsión nuclear 'Poseidón', si bien Rusia recordó que las mismas no equivalen a ensayos nucleares al no portar cabezas nucleares ni contar con explosiones de este tipo.

