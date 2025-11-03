Fue a estudiar a Rusia y lo mandaron al frente de batalla: quién es el argentino que irá a combatir a Ucrania

El caso de Gianni Dante Bettiga genera conmoción en Tierra del Fuego. El joven fue derivado al frente de batalla tras llegar a Rusia para estudiar.

Un padre difundió la imagen del pasaporte de su hijo, Dante Bettiga, luego de que fuera enviado al frente de la guerra ruso-ucraniana.

Un argentino oriundo de Ushuaia, Tierra del Fuego, fue enviado al frente de batalla de la guerra ruso-ucraniana, provocando alarma en su ciudad natal y una denuncia por parte de su padre, quien solicita que el joven pueda librarse del conflicto bélico y volver a estudiar.

Quién es el argentino que tendrá que combatir en la guerra ruso-ucraniana Se trata de Gianni Dante Bettiga, de 23 años, quien había viajado a Rusia con el objetivo de estudiar idiomas y terminó integrado en el despliegue militar de las fuerzas rusas. Su padre, Juan Bettiga, inició gestiones urgentes para solicitar su regreso en carácter humanitario.

El desesperado pedido del padre para que su hijo vuelva de la guerra La situación fue dada a conocer en las últimas horas a través de medios locales, luego de que el padre del joven difundiera una carta formal enviada al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. El pedido, dirigido al actual titular de esa cartera, Andréi Beloúsov, reclama la “dispensa inmediata de las obligaciones militares que actualmente cumple” su hijo en el marco del conflicto.

Captura de pantalla 2025-11-03 134541 En diálogo con la prensa local, Juan Bettiga explicó que su hijo había partido a Rusia con fines académicos y que no tenía intención alguna de involucrarse en asuntos bélicos. Si embargo, el giro inesperado de los hechos lo ubicó en una zona de combate activa, según confirmó su familia.

Pese al pedido de repatriación, el padre del joven aseguró que este acuerdo podría ser difícil de alcanzar debido a la inexistencia de relaciones bilaterales directas entre Argentina y Rusia, lo que impide canalizar gestiones diplomáticas a través de vías institucionales convencionales.