Ucrania bombardea en suelo de Rusia una importante refinería de petróleo

Las fuerzas de Ucrania bombardean en Rusia una histórica refinería de petróleo en la región de Sarátov. El ataque fue reivindicado por los ucranianos.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes de un bombardeo sobre una refinería de petróleo en la región de Sarátov, en suelo de Rusia, defendiendo de nuevo que este tipo de ataques son legítimos porque facilitan la continuación de la invasión lanzada pro el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha asegurado que, como consecuencia del ataque, las instalaciones de la refinería han sufrido un incendio, en un mensaje difundido en redes sociales y que está también acompañado de una imagen que mostraría las llamas.

Asimismo, ha incidido en que se trata de una de las refinerías más antiguas de toda Rusia, con un volumen de procesamiento de 4,8 millones de toneladas de crudo al año.

Ucrania reivindica estos ataques Las fuerzas de Ucrania, que han informado también de otros ataques en los territorios ocupados del este de Ucrania, aspiran a destruir elementos clave de la base militar e industrial del "Estado terrorista" ruso, "con el objetivo de que no continúe la agresión".

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, ha reconocido que en la noche del domingo al lunes sus sistemas de defensa antiaéreo han derribado 64 drones ucranianos en distintas regiones, entre ellos 29 sólo en Sarátov. Otros 29 aparatos han sido interceptados en Rostov, según el recuento oficial.