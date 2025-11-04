Rusia y un "ataque masivo" a Ucrania: infraestructura portuaria y energética impactada

Ucrania acusa a las fuerzas de Rusia de incursiones con drones y misiles en Odesa. En tanto, Rusia también revela que hay drones ucranianos en su suelo.

Ucrania asegura que Rusia atacó en Odesa y hubo respuesta con drones en suelo ruso. Foto Efe

Las autoridades de Ucrania han denunciado este martes un "ataque masivo" por parte del Ejército de Rusia contra infraestructura portuaria y energética en la provincia de Odesa, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha afirmado en su cuenta en Telegram que "el enemigo ha atacado de nuevo infraestructura energética y portuaria" en la zona, antes de señalar que se han registrado "dos oleadas masivas de ataques con drones".

"A pesar del trabajo activo de la defensa aérea, que destruyó la mayoría de los objetivos enemigos, hay impactos en la infraestructura civil en el puerto y en instalaciones energéticas", ha dicho, si bien ha resaltado que "no hay muertos ni heridos". "No hay cortes eléctricos", ha subrayado.

Ucrania evalúa el impacto Asimismo, el Servicio Estatal de Emergencias (SES) de Ucrania ha afirmado que tres trabajadores sanitarios han resultado heridos en un ataque con dron contra una ambulancia en la localidad de Nikopol, situada en la provincia de Dnipropetrovsk, parcialmente ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión.

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que Rusia ha lanzado 130 drones y varios misiles contra el país durante las últimas horas y ha manifestado que los sistemas de defensa aérea han derribado 92 aparatos no tripulados, si bien ha confirmado el impacto del resto de drones, un misil balístico y seis misiles antiaéreos en catorce puntos del país.