En la invadida Ucrania, las fuerzas de Rusia dicen observar una marcada debilidad de las fuerzas ucranianas en regiones vitales del este del país.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha advertido este miércoles de que las tropas ucranianas están sufriendo un "rápido deterioro" en la línea de frente en las localidades de Kupiansk (Járkov) y Pokrovsk (Donetsk) a medida que las fuerzas rusas continúan estrechando el cerco y ampliando su control sobre el territorio ucraniano.

Así, ha indicado en un comunicado que el Ejército de Ucrania se encuentra "atrapado" en estas zonas, donde sufre "pérdidas graves y continuadas por los ataques ante el avance de las tropas rusas". "Su situación se deteriora rápidamente y deja a los militares ucranianos sin otra posibilidad más que la rendición voluntaria", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que las declaraciones realizadas por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre la situación en la zona solo muestran una "pérdida de contacto con la realidad" o un "desconocimiento de la situación operativa sobre el terreno".

Ucrania y una versión contraria "Puede que comprenda la verdadera posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kupiansk (...) e intente ocultar la verdad a la población ucraniana y a sus patrocinadores occidentales para seguir beneficiándose de los fondos de los contribuyentes europeos destinados a la guerra con Rusia", recoge el texto en relación con las palabras de Zelenski, que asegura que el Ejército está "limpiando" estas zonas de militares de Rusia.

No obstante, las Fuerzas Armadas ucranianas han informado de que se han registrado más de un centenar de bajas entre las filas rusas en el marco de los combates en Pokrovsk.