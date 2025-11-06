Donald Trump y los ataques de Estados Unidos contra narcolanchas: "No es sólo Venezuela"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump habló de los ataques contra supuestas narcolanchas: "No se trata solo de Venezuela", refirió.

Donald Trump justificó los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. Foto EFe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este miércoles que los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico no se limitan únicamente a los "terroristas de los cárteles" Venezuela.

"Estamos volando por los aires a los terroristas de los cárteles vinculados al régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Mirad, no se trata solo de Venezuela", ha declarado Donald Trump durante el America Business Forum que está celebrándose en la ciudad estadounidense de Miami.

Más de una decena de personas han muerto en las últimas semanas en ataques de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra embarcaciones en el Pacífico, mientras que en el Caribe esta cifra se eleva a más de 60 desde que Washington iniciase a principios de septiembre estos bombardeos.

La ONU, ante los ataques de Donald Trump La ONU denunció que no existe "ninguna justificación" legal para llevar a cabo estos ataques y alertó de que --a partir de la "información muy escasa" facilitada por las autoridades estadounidenses-- "ninguno de los individuos en los barcos atacados (hasta la fecha) representaba una amenaza inminente".