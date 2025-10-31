Donald Trump aclaró que no atacará dentro de Venezuela

Donald Trump negó estar evaluando ataques contra Venezuela, luego de versiones que hablaban de una ofensiva contra el “Cártel de los Soles”.

Luego de que el Miami Herald anunciara la decisión de la administración de Donald Trump de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela según el Miami Herald, el presidente de los Estados Unidos declaró ante los medios que no está considerando arremeter contra el país de Latinoamérica.

La Respuesta De Trump A Una Periodista Sobre Huelgas En Venezuela Donald Trump desmintió el estar planeando ataques en Venezuela mientras estaba abordo del avión presidencial. X Los rumores de los supuestos ataques ordenados por Donald Trump Las publicaciones que alimentaron la versión surgieron principalmente del Miami Herald, que citó a “fuentes con conocimiento de la situación” y aseguró que Estados Unidos estaría por avanzar en una nueva etapa de su campaña contra el llamado cartel de la droga de los Soles.

Según ese medio (y también el Wall Street Journal), el objetivo sería destruir instalaciones militares presuntamente utilizadas por la red de narcotráfico que Washington atribuye al gobierno de Nicolás Maduro y a funcionarios de alto rango.

De acuerdo con esas fuentes, el cerco sobre Maduro se estaría cerrando, aunque evitaron precisar si él sería un blanco directo. “Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país aunque quisiera”, afirmó una de las voces consultadas. Además, aseguraron que habría generales dispuestos a entregarlo.

Nicolás Maduro.jpg La recompensa pedida por Estados Unidos por la captura de Maduro Estados Unidos mantiene millonarias recompensas por información que permita la captura del mandatario y su círculo más cercano: 50 millones de dólares por Maduro y 25 millones por algunos de sus principales colaboradores, entre ellos Diosdado Cabello, señalado como jefe operativo del cartel. También enfrenta cargos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.