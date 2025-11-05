"Miami será el refugio de quienes huyan del comunismo": los comentarios de Donald Trump tras las elecciones en Nueva York

El presidente de Estados Unidos dio un discurso en el American Business Forum en Miami y habló tras la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones.

Este miércoles comenzó el American Business Forum en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde también estará el presidente argentino Javier Milei y Lionel Messi, entre otros. Allí, Donald Trump dio un discurso y se refirió a las elecciones en Nueva York, donde ganó el socialista demócrata Zohran Mamdani, y afirmó que la ciudad “viró” al comunismo.

En una conferencia centrada en resaltar los puntos altos de su mandato, en detrimento del mandato del anterior presidente, Joe Biden- a quien aprovechó a criticar-, también habló tras la gran victoria de Mamdani en Nueva York.

Los comentarios de Trump tras la victoria de Zohran Mamdani "Los demócratas no quieren que sigamos triunfando. Anoche instauraron a un comunista como alcalde de Nueva York. Han perdido el sentido común", aseguró Donald Trump.

Además, el mandatario estadounidense agregó: "Miami será el refugio de quienes huyan del comunismo instaurado en Nueva York”, dijo, antes de advertir que “la decisión que enfrentan los estadounidenses no podría ser más clara: sentido común o comunismo".