Israel contra la victoria del alcalde musulmán de Nueva York: "los judíos tendrán que huir"

Israel lamenta la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. Para los israelíes el ganador es "un seguidor de Hamás", el grupo palestino.

El ministro para la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha lamentado este miércoles la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos y ha alertado de que su victoria en los comicios hará que "los judíos tengan que huir" a Israel.

Así, ha acusado a Mamdani de ser un "seguidor de Hamás" y ha instado a todos los judíos neoyorquinos a abandonar el país. "La ciudad fue en su día un símbolo global de la libertad pero ha quedado ahora en manos de un seguidor de Hamás, alguien cuya postura no dista mucho de la de los yihadistas fanáticos que mataron a 3.000 personas hace 25 años", ha apuntado Chikli en relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Este es un momento de inflexión para la ciudad. La decisión que han tomado (los electores) socava aquello sobre lo que Nueva York se asentó, un lugar que dio libertad y una oportunidad a innumerables refugiados judíos a finales del siglo XIX, un lugar que se convirtió en la mayor comunidad judía fuera de Israel", ha aseverado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Nueva York y sus elecciones Chikli ha afirmado que este cambio "no ha tenido lugar de repente". "Ya empezó con el ambiente antisionista en los campuses (...) y continúa con las manifestaciones violentas de seguidores de Hamás", ha lamentado, al tiempo que ha apuntado a las universidades como lugares de "apoyo" al grupo armado palestino. "Esto ha llegado a su punto más álgido esta mañana, cuando el último de los matones que respaldan a los violadores de Hamás ha sido elegido alcalde", ha dicho.

"Nueva York ya nunca será lo mismo, especialmente para la comunidad judía. La ciudad camina hacia el abismo, el mismo abismo en el que ya se encuentra Londres. Pido a los judíos de Nueva York reconsiderar seriamente mudarse a Israel", ha zanjado.