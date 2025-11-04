A qué hora se conocerán los resultados de las Elecciones de Nueva York 2025 y cuándo habrá ganador

Las Elecciones de Nueva York 2025 llegaron a su punto culminante este martes 4 de noviembre, cuando miles de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al próximo alcalde. Tras una jornada marcada por alta participación y semanas de voto anticipado, la atención se centra ahora en conocer los resultados y definir al nuevo líder de la ciudad.

El cierre oficial de los centros de votación está programado para las 9:00 p.m. (hora del Este), momento en que la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (NYC Board of Elections) comenzará a tabular y publicar los primeros datos.

Los primeros reportes incluirán el recuento de los votos emitidos durante el período de Votación Anticipada y una parte considerable de los votos presenciales de la jornada. Estos datos iniciales permitirán trazar una tendencia, aunque sin carácter definitivo.

De acuerdo con el calendario electoral, los primeros resultados oficiales estarán disponibles poco después del cierre de urnas, alrededor de las 9:15 p.m. (ET). La publicación se realizará de manera progresiva en el sitio web de la Junta Electoral y a través de los principales medios locales.

Entre las 10:00 p.m. y las 11:30 p.m. (ET) podrían conocerse las primeras proyecciones si alguno de los candidatos logra una ventaja significativa. En ese escenario, los analistas electorales y las agencias de noticias suelen declarar un ganador de forma no oficial, siempre que la diferencia sea suficiente para descartar cambios con los votos restantes.

Qué puede demorar los resultados finales

Sin embargo, si la diferencia entre los candidatos —como el demócrata Zohran Mamdani, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa— es ajustada, el proceso puede extenderse. En Nueva York, los votos por correo y las papeletas ausentes cuentan con un margen de recepción y verificación posterior que puede demorar la certificación definitiva durante varios días.

El conteo de estos votos adicionales suele comenzar en las jornadas siguientes y puede prolongarse una semana o más, dependiendo del volumen de sufragios y de las verificaciones requeridas. Solo una vez completado este proceso, la Junta Electoral emite el resultado oficial y certifica al nuevo alcalde de la ciudad.

Expectativa en Nueva York

La noche electoral en Nueva York genera una fuerte expectativa entre votantes y analistas. En los últimos comicios locales, los resultados preliminares se conocieron rápidamente, pero la confirmación oficial demoró varios días debido a la cantidad de votos por correo y al nivel de participación.

Esta vez, la dinámica podría repetirse si la contienda se mantiene reñida. Los votantes esperan conocer antes de la medianoche si Mamdani logra consolidar su ventaja o si la carrera se define en los días siguientes con el conteo completo de los votos ausentes.