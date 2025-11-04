Donald Trump amenazó con cortar fondos federales para Nueva York si Zohran Mamdani gana las elecciones

Este martes se celebran las elecciones a alcalde en el estado de Nueva York y el candidato demócrata lidera todas las encuestas.

Este martes 4 de noviembre se celebran las elecciones a alcalde en el estado de Nueva York. En la previa de la votación, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta oficial de Truth Social donde advirtió sobre las consecuencias de un eventual triunfo del demócrata Zohran Mamdani.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo indispensable”, expresó el mandatario.

Mamdani, actual asambleísta estatal y miembro de los Socialistas Democráticos de América, lidera las encuestas previas. Su propuesta promueve un Estado con mayor intervención en áreas sociales, vivienda y salud pública. Por el Partido Republicano compite Curtis Sliwa, mientras que Trump decidió respaldar a un tercer aspirante, el exgobernador Andrew Cuomo.

"No quiero seguir malgastando dinero": la amenaza de Trump "Como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¡ni siquiera de sobrevivir! Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar, y no quiero, como presidente, seguir malgastando dinero", detalló Trump en el posteo.

Sobre Mamdami, ahondó: "Es mi obligación gobernar la nación, y estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un completo desastre económico y social si Mamdani gana. Sus principios han sido puestos a prueba durante más de mil años, y jamás han tenido éxito".