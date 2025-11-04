Elecciones en Nueva York: quiénes son los candidatos y quién lidera las encuestas para ser el nuevo alcalde

Este martes 4 de noviembre se celebran las elecciones para definir al nuevo alcalde de Nueva York, quien reemplazará a Eric Adams.

La ciudad de Nueva York se prepara para unas elecciones clave este martes 4 de noviembre, cuando los votantes elijan al nuevo alcalde que reemplazará a Eric Adams. La contienda presenta un escenario diverso, con representantes demócratas, republicanos, conservadores e independientes que buscan dirigir una de las urbes más influyentes del mundo.

En total, la boleta electoral incluirá siete nombres, aunque solo cinco candidatos siguen oficialmente en carrera: Zohran Mamdani (demócrata), Curtis Sliwa (republicano), Irene Estrada (conservadora), Andrew Cuomo (independiente) y Joseph Hernández (independiente). A pesar de haberse retirado, los nombres de Eric Adams y Jim Walden también aparecerán, ya que el plazo para modificar las papeletas venció el 30 de mayo.

Los principales candidatos a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani, de 33 años, es el candidato que concentra las mayores expectativas. Nacido en Uganda y criado en Nueva York, representa al ala progresista del Partido Demócrata, alineado con líderes como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Su campaña se basa en la ampliación de derechos sociales, el acceso a la vivienda y una reforma policial más humanitaria.

Mamdani Zohran Mamdani (demócrata). EFE En segundo lugar se ubica Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, quien busca regresar a la política tras su salida del cargo en 2021. Postulado como independiente, Cuomo intenta seducir al electorado moderado y cuenta con el respaldo público de Eric Adams. Sus principales ejes de campaña son la seguridad pública, el apoyo a Israel y su oposición a las políticas más radicales del progresismo demócrata.

andrew cuomo Andrew Cuomo (independiente). EFE El candidato republicano Curtis Sliwa completa el trío con mayores niveles de conocimiento público. Conocido por fundar en 1979 el grupo de patrullas civiles Guardian Angels, Sliwa se presenta como defensor de la ley y el orden, con una agenda centrada en el combate al crimen y la reducción de impuestos.