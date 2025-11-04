Elecciones en Nueva York: quiénes son los candidatos y quién lidera las encuestas para ser el nuevo alcalde
Este martes 4 de noviembre se celebran las elecciones para definir al nuevo alcalde de Nueva York, quien reemplazará a Eric Adams.
La ciudad de Nueva York se prepara para unas elecciones clave este martes 4 de noviembre, cuando los votantes elijan al nuevo alcalde que reemplazará a Eric Adams. La contienda presenta un escenario diverso, con representantes demócratas, republicanos, conservadores e independientes que buscan dirigir una de las urbes más influyentes del mundo.
En total, la boleta electoral incluirá siete nombres, aunque solo cinco candidatos siguen oficialmente en carrera: Zohran Mamdani (demócrata), Curtis Sliwa (republicano), Irene Estrada (conservadora), Andrew Cuomo (independiente) y Joseph Hernández (independiente). A pesar de haberse retirado, los nombres de Eric Adams y Jim Walden también aparecerán, ya que el plazo para modificar las papeletas venció el 30 de mayo.
Los principales candidatos a la alcaldía de Nueva York
Zohran Mamdani, de 33 años, es el candidato que concentra las mayores expectativas. Nacido en Uganda y criado en Nueva York, representa al ala progresista del Partido Demócrata, alineado con líderes como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Su campaña se basa en la ampliación de derechos sociales, el acceso a la vivienda y una reforma policial más humanitaria.
En segundo lugar se ubica Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, quien busca regresar a la política tras su salida del cargo en 2021. Postulado como independiente, Cuomo intenta seducir al electorado moderado y cuenta con el respaldo público de Eric Adams. Sus principales ejes de campaña son la seguridad pública, el apoyo a Israel y su oposición a las políticas más radicales del progresismo demócrata.
El candidato republicano Curtis Sliwa completa el trío con mayores niveles de conocimiento público. Conocido por fundar en 1979 el grupo de patrullas civiles Guardian Angels, Sliwa se presenta como defensor de la ley y el orden, con una agenda centrada en el combate al crimen y la reducción de impuestos.
Por su parte, Joseph Hernández e Irene Estrada —de los partidos Independiente y Conservador, respectivamente— basaron sus propuestas en la seguridad ciudadana, la reforma del sistema de fianzas, la vivienda asequible y la crisis migratoria. Sin embargo, los sondeos los ubican con posibilidades muy reducidas.
Qué dicen las encuestas en Nueva York
Los últimos estudios de opinión realizados en octubre confirman la ventaja sostenida del demócrata Zohran Mamdani, quien lidera todos los relevamientos con diferencias de entre 10 y 20 puntos sobre Andrew Cuomo.
-
Manhattan Institute (22-26 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 28%, Sliwa 19%.
Suffolk University (23-26 de octubre): Mamdani 44%, Cuomo 34%, Sliwa 11%.
Victory Insights (22-23 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 16%.
Patriot Polling (18-19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32%, Sliwa 19%.
AARP Nueva York / Gotham Polling (14-15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29%, Sliwa 19%.
Fox News (10-14 de octubre): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14%, Adams 2%.
Quinnipiac University (3-7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33%, Sliwa 15%.
Las cifras reflejan una tendencia clara a favor de Mamdani, que podría convertirse en el alcalde más joven y progresista de la historia reciente de Nueva York. Sin embargo, analistas políticos no descartan una posible sorpresa de último momento, especialmente si el electorado moderado se vuelca masivamente hacia Cuomo.