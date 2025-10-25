Emilia Mernes conquistó los Billboard Latinos 2025 con este look

Emilia Mernes llevó un diseño de los 90 al siglo XXI y brilló con un Mugler legendario. ¡Mirá las fotos de su look!

Durante los Billboard Latinos 2025, la cantante argentina Emilia Mernes impactó al aparecer con un vestido de archivo de Thierry Mugler, la pieza legendaria que Margot Robbie había lucido semanas atrás en la premiere mundial de A Big Bold Beautiful Journey en Nueva York. Emilia, sin embargo, supo apropiarse del look y transformarlo en algo propio.

El vestido, una obra maestra de los años 90 reinterpretada por la maison francesa, es una oda al futurismo femenino con su estructura corset y una silueta tan fuerte como delicada. Mugler, conocido por su obsesión con la arquitectura de la forma, logró crear con este modelo un ícono que sigue vigente décadas después.

En la red carpet, Emilia brilló con una presencia magnética, y su versión del look contó con una interpretación actual. Optó por un peinado recogido tirante con raya al medio que dejó todo el protagonismo al vestido y su estructura escultórica. Su maquillaje fue minimalista, con los ojos delineados con precisión y los pequeños brillitos debajo de los ojos.

La comparación con Margot Robbie fue inevitable, pero la argentina no imitó, reinterpretó. Donde Margot había llevado la versión clásica de Mugler, Emilia le sumó actitud pop y gestualidad escénica. La forma en que posó ante las cámaras, la manera en que el vestido acompañaba sus movimientos, todo hablaba de una artista que entendió el poder de la moda como extensión de su identidad.