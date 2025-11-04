Claro guiño a la administración de Donald Trump: el Gobierno suspendió la instalación de un radar espacial chino en San Juan

El Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de frenar un proyecto estratégico impulsado por China : la instalación de un nuevo radar de observación espacial en El Leoncito, San Juan. La iniciativa formaba parte del Radiotelescopio Argentino Chino (CART) , un observatorio que había sido acordado durante la gestión de Alberto Fernández como parte de una red global de monitoreo del espacio profundo promovida por el Partido Comunista Chino .

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la administración libertaria detuvo en la Aduana los equipos enviados desde China destinados a completar la obra en la cordillera sanjuanina. El argumento oficial fue la existencia de “irregularidades” en los envíos y la falta de un responsable diplomático o institucional por parte del país asiático que se hiciera cargo del material.

“Esos envíos tenían irregularidades y ninguna autoridad relevante de China se hizo cargo”, explicó a Infobae una fuente cercana al Gobierno.

El CART iba a ser la segunda antena china instalada en territorio argentino, luego de la base que ya opera en Neuquén y que ha generado preocupación en la comunidad internacional —especialmente en Estados Unidos— por su posible utilización con fines militares o de inteligencia.

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei puso bajo revisión los convenios firmados con China que otorgaban control casi exclusivo de esas instalaciones al gigante asiático. En 2024, una comitiva de funcionarios nacionales, científicos y académicos visitó la estación neuquina, pero debió pedir autorización especial para inspeccionar las actividades que allí se desarrollan, lo que encendió nuevas alarmas sobre la soberanía del control científico.

cart san juan CART

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Ciencia y Tecnología fueron los organismos encargados de evaluar el caso. Finalmente, el Ejecutivo resolvió no renovar el convenio entre el Conicet y la Universidad de San Juan, que habilitaba la construcción del radar en El Leoncito. Ese acuerdo venció en junio y no fue prorrogado.

La promesa a los Estados Unidos

La decisión se enmarca en la alineación geopolítica del gobierno de La Libertad Avanza con Estados Unidos y sus aliados occidentales, que vienen advirtiendo sobre el avance de la infraestructura científico-militar china en América Latina.

Con la suspensión del CART, la Casa Rosada busca reforzar su política exterior de alineamiento con Occidente y marcar distancia de los acuerdos tecnológicos firmados con Beijing durante gobiernos anteriores. Según fuentes oficiales, no se descarta que el predio de El Leoncito sea destinado a futuros proyectos científicos bajo control exclusivo argentino.