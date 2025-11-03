Washington felicitó a Pablo Quirno y ratificó el apoyo de Trump a las reformas de Milei

El nuevo canciller argentino dialogó con Christopher Landau y recibió el apoyo de Washington a las reformas impulsadas por Javier Milei.

En su primera gestión oficial como ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno mantuvo una comunicación telefónica con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en un nuevo gesto que refuerza la sintonía entre Buenos Aires y la administración de Donald Trump.

Según informó la Oficina del Portavoz del Gobierno estadounidense, Landau felicitó al flamante canciller argentino por su designación y destacó “el liderazgo estratégico de la Argentina en el hemisferio occidental”. Durante el diálogo, el funcionario norteamericano también manifestó “el respaldo de Estados Unidos a las reformas históricas impulsadas por el presidente Javier Milei”, tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La comunicación de Pablo Quirno con Washington Ambos coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación bilateral en materia económica y de inversión, así como en avanzar con una agenda común en “otras prioridades compartidas”. El contacto telefónico se suma a una serie de gestos diplomáticos que evidencian el acercamiento de la Casa Blanca al gobierno argentino, tras el acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares firmado semanas atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1985482733565481296&partner=&hide_thread=false Thank you, @DeputySecState.



We deeply value the strong support of the United States for President @JMilei’s reform agenda.



We look forward to continuing to strengthen our partnership and our shared commitment to restore growth, stability, and new opportunities for the… https://t.co/Low75vb8ev — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 3, 2025 Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021, mantiene un perfil activo y una fuerte presencia en redes sociales, donde suele compartir referencias culturales latinoamericanas. Su vínculo con la región es considerado clave para sostener los canales de diálogo con los países del Cono Sur.

La agenda internacional del Gobierno En paralelo, Quirno recibió este lunes en el Palacio San Martín las cartas credenciales del nuevo embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, formalizando así su arribo al país. El acto se interpretó como otro paso en la consolidación del vínculo diplomático entre ambos gobiernos.