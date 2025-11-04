Quién es Andrew Cuomo, el candidato de Donald Trump en las elecciones para alcalde de Nueva York

Andrew Cuomo , ex alcalde de Nueva York , anunció su regreso a la política y competirá de forma independiente en las elecciones de dicho estado que se celebrarán este martes. A pesar de no pertenecer en su partido, el presidente Donald Trump pidió votar por él en sus redes sociales.

"Prefiero mil veces que gane un demócrata con un historial de éxitos antes que un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso absoluto", sostuvo en un posteo de Truth Social, haciendo referencia a Zohran Mamdani, principal candidato demócrata. " Te guste o no Andrew Cuomo, no tienes opción. Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz, ¡Mamdani no! ", agregó.

Cuomo, nacido el 6 de diciembre de 1957 en el condado de Queens, es abogado y político estadounidense con una extensa trayectoria en el servicio público. Es hijo de Mario Cuomo, quien fue gobernador de Nueva York entre 1983 y 1994. Se graduó en la Universidad de Fordham en 1979 y obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho Albany en 1982.

Inició su carrera política colaborando en la campaña de su padre y más tarde se desempeñó como asesor gubernamental. Entre 1997 y 2001 ejerció como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton. En 2006 fue elegido fiscal general del estado, cargo que actualmente ocupa Letitia James.

En 2010 fue electo gobernador de Nueva York , cargo en el que fue reelegido en 2014 y 2018. Su gestión durante la pandemia de COVID-19, en 2020, le otorgó notoriedad nacional por su exposición mediática y manejo sanitario. Sin embargo, su carrera se vio afectada por acusaciones de acoso sexual que derivaron en su renuncia en agosto de 2021, luego de que el presidente Joe Biden le pidiera dejar el cargo.

andrew cuomo nueva york Cuomo dejó la alcaldía de Nueva York en 2021 tras denuncias por acoso sexual. Foto: X.

Cuáles son las propuestas de Andrew Cuomo en Nueva York

Según informó Al Jaazera, su programa incluye medidas centradas en vivienda, transporte público y generación de empleo. Propone construir 500.000 apartamentos en los próximos diez años, de los cuales dos tercios serían de precio asequible, a través de incentivos fiscales a promotores privados y modificaciones en las leyes de zonificación para permitir la reconversión de oficinas en viviendas.

El plan contempla además un aumento de 2.500 millones de dólares en inversión para vivienda pública y la incorporación de abogados en el sistema judicial para defender a inquilinos frente a desalojos o acoso. En materia de transporte, Cuomo plantea trasladar el control de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) al Ayuntamiento, lo que modificaría la estructura de gestión vigente desde 1968.

En el ámbito económico, propone crear el Fondo de Capital para la Transformación Económica de los Cinco Distritos, con 1.500 millones de dólares destinados a proyectos locales y al desarrollo de un centro de innovación para startups que generen empleo. También busca simplificar los trámites empresariales mediante un proceso regulatorio de 90 días.

En materia fiscal, promete eliminar impuestos sobre propinas y para quienes ganen hasta el 200% del nivel federal de pobreza, además de elevar el umbral del impuesto a mansiones. Sin embargo, aún no presentó un detalle sobre la financiación de sus políticas, lo que genera interrogantes en el debate público.