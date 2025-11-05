Los demócratas ganan en Nueva York y un socialista musulmán será el nuevo alcalde

El musulmán chiíta Zohran Mamdani fue electo alcalde de Nueva York y da un duro golpe al trumpismo en el corazón de Occidente.

El candidato demócrata de corriente socialista alcanzó la victoria en la ciudad de Nueva York y será el nuevo alcalde. Zohran Mamdani, nacido en Uganda, además es un musulmán chiíta, religión dominante en Irán y sus aliados. Su victoria es una dura crítica a la administración de Donald Trump apoyaba al independiente Andrew Cuomo.

La propuesta de Zohran Mamdani es llevar una agenda progresista para la Gran Manzana y promete una ciudad más "asequible" que reemplace la imagen de "la ciudad de los millonarios americanos" que ostenta Nueva York.

Con 34 años, Mamdani es un ugandés que nació en el seno de una familia india que llegó a los Estados Unidos cuando el flamante alcalde tenía siete años, obteniendo la ciudadanía recién en 2018.

Qué propone Zohran Mamdani para Nueva York En apenas un puñado de años alcanzó a ser asambleísta pero poco a poco logró ubicarse entre los políticos más influyentes de la política neoyorquina y ahora podría dar el salto a un mayor alcance a nivel nacional tras superar al independiente Andrew Cuomo, preferido de Donald Trump, y al republicano Curtis Sliwa.

Entre sus promesas más destacadas para "una ciudad más asequible", Zohran Mamdani prometió implementar la gratuidad del transporte público, la creación de un programa universal de cuidado infantil y la congelación de los alquileres para inquilinos con una renta estabilizada.