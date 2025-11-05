La historia de inmigración de la familia de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York

Este martes por la noche se conoció que Zohran Mamdani , candidato del partido demócrata, ganó las elecciones de Nueva York , lo que lo consagra como el primer alcalde musulmán y socialista de la ciudad.

Entre sus propuestas, Mamdani dejó muy en claro su apoyo a los inmigrantes y, en su discurso ganador, aseguró que Nueva York seguirá siendo una ciudad que los reciba. Esta postura del flamante alcalde tiene que ver con la historia de sus padres, provenientes de Uganda y la India.

Mahmoud Mamdani , padre de Zohran, tiene 79 años y es un historiador y antropólogo ugandés especializado en política africana. Actualmente es profesor Herbert Lehman en la Universidad de Columbia, una de las cátedras más prestigiosas de la institución.

Según su perfil en la Universidad de Columbia, Mamdani obtuvo su doctorado en Harvard en 1974, con una tesis centrada en la formación de clases sociales en Uganda. Su obra abarca temas como el colonialismo, la Guerra Fría, los derechos humanos y las guerras civiles en África. En 2008, las revistas Foreign Policy y Prospect lo incluyeron entre los 20 intelectuales públicos más influyentes del mundo, y en 2021 fue nominado entre los 50 pensadores globales destacados.

Mira Nair , por su parte, nació en Rourkela, India y es directora de cine. Estudió en la Universidad de Delhi y en Harvard, donde se graduó en Estudios Visuales y Ambientales, y es reconocida mundialmente por obras como Monsoon Wedding y The Namesake.

Su filmografía ha explorado la identidad, la migración y la desigualdad social, con apoyo de estudios como Disney y plataformas como Netflix. Asimismo, hizo campaña puerta a puerta por su hijo y cocinó biryani y pollo, un plato típico de su país, para Zohran y los integrantes de su equipo.

Zohran Mamdani Zohran Mamdani venció a los republicanos en Nueva York, Estados Unidos. Foto Efe.

Así se conocieron los padres de Mamdani

La pareja se conoció en Kampala, capital de Uganda, mientras Nair investigaba el guion de Mississippi Masala y Mamdani se desempeñaba como profesor en la Universidad Makerere. Allí nació Zohran, en 1991, y pasó sus primeros años de vida.

Sin embargo, por cuestiones laborales de su padre, debieron mudarse a Sudáfrica, donde su padre fue director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Ciudad del Cabo, y luego a Nueva York, cuando Zohan tenía siete años.