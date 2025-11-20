Donald Trump habló de pena de muerte para funcionarios demócratas que llaman militares a desobedecer "órdenes ilegales"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , respondió este jueves a los seis funcionarios demócratas que realizaron un video pidiéndole a los soldados estadounidenses que no deben cumplir "órdenes ilegales" del gobierno, siendo que los protege la Constitución.

El mandatario estadounidense posteó en su red social Truth un comunicado en el que referenciaba un artículo que abordaba el video de los demócratas, diciendo: "Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS???".

No obstante, luego agregó otro comentario en el que sugirió la pena de muerte para este tipo de declaraciones: "¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, condenable con la MUERTE!".

Seis legisladores provenientes del partido demócrata con pasado en los servicios de inteligencia o experiencia en la milicia sostuvieron en un video en X que "esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".

El posteo de Trump sobre el video de los seis legisladores demócratas.

"En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa", afirmaron. A su vez, agregaron que "pueden negarse a acatar órdenes ilegales".

Senadores Demócratas Llaman A Los Militares A Desobedecer Ordenes Ilegales Youtube

La respuesta de la administración Trump

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ya había salido al cruce del video y lo calificó en X como un llamado abierto a que las Fuerzas Armadas “se rebelen contra su comandante en jefe”.

Entre los legisladores que impulsaron el reclamo figuran el senador Mark Kelly (expiloto de combate de la Armada y exastronauta de la NASA) y la senadora Elissa Slotkin, quien trabajó para la CIA en Irak.

La gestión de Donald Trump viene acumulando cuestionamientos por el uso que hizo de las fuerzas estadounidenses, tanto puertas adentro como en operaciones en el exterior.

En el plano interno, la Casa Blanca ordenó desplegar a la Guardia Nacional en distintas ciudades para frenar supuestos disturbios, incluso cuando las autoridades locales se oponían. Varias de esas órdenes terminaron judicializadas.

En el exterior, Trump autorizó ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Desde septiembre, esas operaciones dejaron más de 80 muertos. Expertos aseguran que se trata de acciones ilegales que constituyen ejecuciones extrajudiciales, aun cuando los blancos sean narcotraficantes identificados.