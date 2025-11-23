"Fascista" y "despota": los dichos de Zohran Mamdani tras su reunión con Donald Trump

Tras el encuentro con el presidente en la Casa Blanca, el alcalde de Nueva York contó que a pesar de las diferencias colaborará con él.

Zohran Mamdani explicó que aún no cambió de opinión con Trump pero que trabajarán juntos por el futuro de la ciudad.

Hace algunos días, el electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca por primera vez. Tras el encuentro, Mamdani habló en una entrevista y explicó que a pesar de considerarlo un "fascista" y un "déspota", buscarán colaborar en nombre de los neoyorquinos.

Si bien ambos se han mostrado muy críticos hacía el otro, los mandatarios coincidieron en que fue una reunión "productiva" y luego se mostraron amistoso entre sí, en una conferencia en el Salón Oval.

Allí, una periodista le preguntó Mamdani si aún lo consideraba fascista, donde incluso alentado por Trump a que diga que sí, el alcalde explicó, "Eso es algo que he dicho antes y que sigo diciendo hoy. Y creo que lo que aprecié de la conversación que tuve con el presidente fue que no nos cortamos en hablar de los puntos de desacuerdo, de las cuestiones políticas que nos han traído a este momento, y también quisimos centrarnos en cómo sería posible presentar un análisis compartido de la crisis de asequibilidad para los neoyorquinos".

Los dichos de Zohran Mamdani de los insultos a Trump Y luego añadió, "Todo lo que he dicho en el pasado, sigo creyéndolo. No vengo al Despacho Oval a exponer un punto ni a tomar una postura. Vengo a cumplir con los neoyorquinos", subrayó. Algo que ambos dejaron en claro que buscarán trabajar para el futuro de la ciudad.