El Pentágono amenazó con una invasión a Irán y ordenó el despliegue de 2.000 paracaidistas en Medio Oriente

El martes, el Pentágono ordenó el despliegue de miles de paracaidistas en Medio Oriente en el marco de la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos.

El Pentágono ordenó el martes por la noche el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de Estados Unidos en Oriente Medio, en un contexto marcado por la guerra con Irán y por versiones sobre supuestas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar ponerle fin al conflicto.

Según funcionarios citados por diversos medios estadounidenses, los militares que recibieron la orden pertenecen a la División Aerotransportada, una unidad con capacidad para desplazarse a cualquier punto del mundo en un lapso de 18 horas. Hasta el momento no se informó el destino exacto al que serán enviados.

De acuerdo con dos funcionarios citados por The Washington Post, la decisión apunta a ofrecer “nuevas posibilidades de acción” al presidente Donald Trump. La medida se conoce en medio de un escenario de escalada militar y de versiones contrapuestas sobre contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 13 Donald Trump. EFE Por su parte, The New York Times señaló que el movimiento podría ser utilizado para tomar la isla de Kharg, identificada como el principal centro de exportación de petróleo de Irán en el norte del Golfo Pérsico. Ese mismo medio recordó que Estados Unidos realizó un bombardeo en esa zona el mes pasado, aunque sin afectar la infraestructura petrolera.

La orden del Pentágono fue anunciada pocas horas después de que Trump afirmara que, en las supuestas primeras negociaciones con Irán, la república islámica le había dado un “gran regalo”. El mandatario no precisó a qué se refería.