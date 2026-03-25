Impresionantes ataques de Ucrania contra Rusia: 400 drones en distintas regiones

Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones y confirma que uno de los ataques de Ucrania fue contra un puerto en Leningrado.

Ucrania lanzó en suelo de Rusia cientos de drones en las últimas horas. Foto Efe

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el derribo de cerca de 400 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, una importante oleada de ataques que ha tenido entre sus objetivos la región de Leningrado, donde un puerto ha sido alcanzado.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 389 drones en varias regiones, entre ellas la de Moscú y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

Asimismo, ha señalado que también se han registrado interceptaciones en Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Smolensk, Tula, Tver y Vólogda, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

drones ucranianos ala fija efe tropas ucranianas Ucrania Rusia recibió ataques de Ucrania con cientos de drones en juego. Foto Efe EFE Rusia y su defensa ante Ucrania El gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, ha resaltado en sus redes sociales que al menos 56 drones han sido destruidos en la región y ha confirmado un incendio en el puerto de Ust-Luga a causa del impacto de uno de ellos.

El puerto, que acoge una importante terminal de carbón y fertilizantes, se encuentra situado en la costa sur el golfo de Finlandia, donde desemboca el río Luga.