Rusia sigue venciendo a Ucrania y anuncia la toma de otra localidad en Donetsk
En el este de Ucrania, Rusia avisa la toma de un nuevo poblado en Donetsk, en el marco de sus avances en la guerra iniciada en febrero de 2022.
El Gobierno de Rusia anunció la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. La guerra ya cumplió los cuatro años y no hay señales de que la situación vaya a cambiar en lo inmediato.
"Unidades del grupo de fuerzas Oeste han liberado la localidad de Aleksandrivka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de acciones decisivas y proactivas", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje publicado a través de sus redes sociales.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este.
Rusia se adueña del este de Ucrania
Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, en el este de Ucrania.
En tanto, asimimismo ha logrado penetrar en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Dpa