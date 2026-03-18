Rusia sigue venciendo a Ucrania y anuncia la toma de otra localidad en Donetsk

En el este de Ucrania, Rusia avisa la toma de un nuevo poblado en Donetsk, en el marco de sus avances en la guerra iniciada en febrero de 2022.

Las fuerzas de Rusia continúan avanzando hacia el este de Ucrania. Foto: Efe.

El Gobierno de Rusia anunció la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. La guerra ya cumplió los cuatro años y no hay señales de que la situación vaya a cambiar en lo inmediato.

"Unidades del grupo de fuerzas Oeste han liberado la localidad de Aleksandrivka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de acciones decisivas y proactivas", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este.

Grupo Wagner tropas rusas El grupo Wagner opera en la guerra en Ucrania. Foto: Dpa. Ucrania asegura que las fuerzas de Rusia intensifican sus ataques en el este del país. Foto: Dpa. DPA Rusia se adueña del este de Ucrania Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, en el este de Ucrania.