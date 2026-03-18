Guerra de Rusia-Ucrania: el despiadado ataque a un soldado ruso que se encontraba solo en campo abierto
En medio del conflicto entre Ucrania y Rusia, se viralizó el video de un soldado ruso siendo abatido por un dron, desatando un debate sobre si se trató de un crimen de guerra o no.
Un nuevo video difundido en redes sociales volvió a exponer la crudeza de la guerra entre Ucrania y Rusia. En las últimas horas, se viralizaron las imágenes del momento en el que un dron ucraniano atacó a un soldado ruso que se encontraba solo en un campo abierto, reavivando el debate sobre el papel de los drones en el conflicto.
En la descripción del video, difundido por la cuenta oficial de X de Alerta Mundial News, se puede leer: “Un dron ucraniano abatió a un soldado ruso que se encontraba solo en un campo abierto”. Sin embargo, no se informa sobre el lugar exacto en el que habría ocurrido el hecho, ni la fecha en la que sucedió.
No obstante, en las imágenes se puede ver con claridad cómo un soldado camina armado por un campo abierto, cuando es interceptado por un dron, supuestamente ucraniano. Al notarlo, el soldado empieza a disparar intentando derribar al vehículo aéreo no tripulado. Pese a sus intentos, finalmente, quien está comandando el dron decide disparar contra el soldado ruso en medio del capo abierto, provocando su muerte inmediata.
Mirá el video del ataque a un soldado ruso con un dron ucraniano
El debate en redes por el ataque con un dron a un soldado
En consecuencia, se reavivó un debate en redes sociales sobre si se trató de un crimen de guerra o no. “Desagradable el ser humano y las guerras”; “Yo opino que eso es algo muy cruel, sea del bando que sea; no hay humanidad. Sé que es una guerra. No sé el contexto, pero ese soldado ahí no era una amenaza”; “Pobre soldado. No importa el bando que sea. Carne de cañón para los lunáticos líderes mundiales que manejan el mundo entero”; “Vale la pena gastar un dron en un soldado?”; se puede leer entre los comentarios del video.
Asimismo, hubo quienes cuestionaron la música de fondo de las imágenes que banaliza el hecho. “¿Por qué lo hacen como si fuera un chiste? Es una vida humana, deberían de avergonzarse la página por burlarse de la muerte de alguien. Muchos de ellos son obligados a batallar”; cuestionó Giselle en el mismo posteo. “Estamos mal para festejar que un hombre se haya muerto de esta manera”, agregó en el mismo tono José Duarte.
Algunos usuarios consideraron que el asesinato del soldado en un campo abierto, sin representar una amenaza pese a encontrarse en territorio ucraniano, representa a un crimen de guerra. Sin embargo, otros consideraron que, simplemente por estar caminando en el territorio del bando opuesto, podría representar una amenaza.
“Lamentablemente estamos en una guerra y el enemigo es enemigo sea donde sea que esté, siempre y cuando tenga uniforme. Las guerras deberían parar”, sostuvo la cuenta de Noticias Mundiales. “Eso cuenta como crimen de guerra”, aseguró otro usuario.
Qué es un crimen de guerra
Ahora, si revisamos fuentes oficiales, este acto podría ser juzgado como un crimen de guerra. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), se define a los crímenes de guerra como “como violaciones graves del derecho internacional humanitario, aplicables tanto en conflictos internacionales como internos”.
Es en ese marco que se consideran crímenes de guerra a los siguientes casos, enumerados por Amnistía Internacional:
- Homicidio intencional, incluidas las ejecuciones sumarias.
- La tortura, los tratos inhumanos o degradantes, y los experimentos médicos ilegales.
- La deportación, el traslado forzoso, la toma de rehenes y el confinamiento ilegal de personas protegidas.
- Los ataques deliberados contra la población civil o contra bienes civiles que no sean objetivos militares (hospitales, escuelas, patrimonio cultural).
- El asesinato o maltrato de prisioneros de guerra o de personas que han depuesto las armas.
- El reclutamiento, alistamiento o utilización de niños y niñas menores de 15 años en hostilidades.
- La violencia sexual, incluida la violación, la esclavitud sexual o el embarazo forzado.
- El uso de armas químicas o biológicas o el impedimento de acceso a ayuda humanitaria.
- Otras violaciones graves del DIH son los ataques desproporcionados que causan daños excesivos a la población civil.
“Estos actos atentan contra la dignidad humana en tiempos de guerra. Los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar tales delitos. La Corte Penal Internacional solo interviene cuando los Estados no pueden o no quieren actuar por sí mismos. La persecución de los crímenes de guerra es imprescriptible bajo el Estatuto de Roma y constituye una responsabilidad compartida de la comunidad internacional”, se detalla en el sitio oficial de Amnistía Internacional.
Si bien, la Ley Penal Internacional no menciona concretamente la utilización de drones, armas que cada vez toman mayor notoriedad en los conflictos bélicos, aún así se consideraría como crimen de guerra debido a tratarse de un “homicidio intencional”.