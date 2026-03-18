Guerra de Rusia-Ucrania: el despiadado ataque a un soldado ruso que se encontraba solo en campo abierto

En medio del conflicto entre Ucrania y Rusia, se viralizó el video de un soldado ruso siendo abatido por un dron, desatando un debate sobre si se trató de un crimen de guerra o no.

Un nuevo video difundido en redes sociales volvió a exponer la crudeza de la guerra entre Ucrania y Rusia. En las últimas horas, se viralizaron las imágenes del momento en el que un dron ucraniano atacó a un soldado ruso que se encontraba solo en un campo abierto, reavivando el debate sobre el papel de los drones en el conflicto.

En la descripción del video, difundido por la cuenta oficial de X de Alerta Mundial News, se puede leer: “Un dron ucraniano abatió a un soldado ruso que se encontraba solo en un campo abierto”. Sin embargo, no se informa sobre el lugar exacto en el que habría ocurrido el hecho, ni la fecha en la que sucedió.

No obstante, en las imágenes se puede ver con claridad cómo un soldado camina armado por un campo abierto, cuando es interceptado por un dron, supuestamente ucraniano. Al notarlo, el soldado empieza a disparar intentando derribar al vehículo aéreo no tripulado. Pese a sus intentos, finalmente, quien está comandando el dron decide disparar contra el soldado ruso en medio del capo abierto, provocando su muerte inmediata.

Mirá el video del ataque a un soldado ruso con un dron ucraniano Un dron ucraniano abatió a un soldado ruso El debate en redes por el ataque con un dron a un soldado En consecuencia, se reavivó un debate en redes sociales sobre si se trató de un crimen de guerra o no. “Desagradable el ser humano y las guerras”; “Yo opino que eso es algo muy cruel, sea del bando que sea; no hay humanidad. Sé que es una guerra. No sé el contexto, pero ese soldado ahí no era una amenaza”; “Pobre soldado. No importa el bando que sea. Carne de cañón para los lunáticos líderes mundiales que manejan el mundo entero”; “Vale la pena gastar un dron en un soldado?”; se puede leer entre los comentarios del video.

Asimismo, hubo quienes cuestionaron la música de fondo de las imágenes que banaliza el hecho. “¿Por qué lo hacen como si fuera un chiste? Es una vida humana, deberían de avergonzarse la página por burlarse de la muerte de alguien. Muchos de ellos son obligados a batallar”; cuestionó Giselle en el mismo posteo. “Estamos mal para festejar que un hombre se haya muerto de esta manera”, agregó en el mismo tono José Duarte.