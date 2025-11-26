La dura reacción de Donald Trump tras el tiroteo en Washington: "El agresor pagará un precio muy alto"

El tiroteo que estremeció este miércoles a Washington , a pocos metros de la Casa Blanca, provocó una inmediata y contundente reacción del presidente Donald Trump . Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados en la zona de Farragut Square y se encuentran en estado crítico, según se informó.

El presunto tirador fue reducido por las fuerzas de seguridad y permanece bajo custodia. También presenta heridas de gravedad.

Tras conocerse los primeros reportes, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en el que sostuvo que el agresor “pagará un precio muy alto”. El mandatario envió además un mensaje de respaldo directo a los uniformados que custodian la capital.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”, escribió.

En su posteo, el presidente de Estados Unidos remarcó su acompañamiento a las familias de los dos guardias asesinados. “Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!”, afirmó.

El ataque ocurrió en plena tarde, a pasos de una de las zonas más transitadas del centro de Washington y a tres cuadras de la Casa Blanca. La Policía Metropolitana desplegó un operativo urgente, bloqueó calles y pidió a residentes y visitantes evitar el área.

Horas después, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que su cartera trabajaba junto a las autoridades locales para relevar información y pidió a la población sumarse en oración por las víctimas.

Investigan los motivos del ataque

La escena fue asegurada rápidamente por el Servicio Secreto y la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington D.C., que intervino en el perímetro cercano a la Casa Blanca como parte del protocolo. Aunque no se precisaron aún los motivos del ataque, el detenido quedó a disposición del equipo investigador.

Trump se encontraba en su club de golf de West Palm Beach cuando ocurrió el tiroteo. Desde allí monitoreó las comunicaciones oficiales, en una jornada marcada por el refuerzo de la presencia militar en puntos estratégicos de la capital. Cabe recordar que contingentes de la Guardia Nacional permanecen desplegados en Washington desde hace meses, bajo órdenes directas del gobierno federal.