Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos guardias muertos y un sospechoso detenido

Dos integrantes de la Guardia Nacional fueron atacados a metros de la Casa Blanca. La Policía de Washington detuvo a un sospechoso que se encuentra gravemente herido.

ntegrantes del Servicio Secreto de los Estados Unidos custodian la entrada de la Casa Blanca este miércoles, en Washington. Foto: EFE

Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron alcanzados por disparos este miércoles durante un tiroteo en pleno centro de Washington, a escasas cuadras de la Casa Blanca. Fuentes policiales y reportes difundidos en redes sociales confirmaron el ataque y señalaron que ambos militares fueron asistidos de inmediato, aunque luego murieron. Un sospechoso fue arrestado en las inmediaciones.

El episodio se registró en el noroeste de la capital, un sector muy transitado cercano a la estación de metro Farragut West y a pasos de la residencia presidencial. El Departamento de Policía Metropolitana informó que sus agentes respondieron a un “incidente crítico” e instó a vecinos y turistas a evitar la zona mientras se desplegaba un fuerte cordón de seguridad.

Pocos minutos después, la presencia del Servicio Secreto se reforzó con calles bloqueadas y vehículos de emergencia que se multiplicaron en el área. Aunque todavía no se conocen los motivos del ataque, las autoridades confirmaron que el sospechoso quedó bajo custodia.

Perímetro inmediato a la Casa Blanca Desde la oficina de la alcaldesa Muriel Bowser indicaron que la situación está siendo monitoreada de cerca. En paralelo, la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington D.C. informó que había equipos trabajando en el perímetro inmediato a la Casa Blanca, aunque evitó confirmar si los heridos pertenecían a ese despliegue.

Al momento del tiroteo, el presidente Donald Trump se encontraba en su club de golf de West Palm Beach, lejos del punto del ataque. Cabe recordar que contingentes de la Guardia Nacional de distintos estados permanecen en Washington desde hace meses, como parte de la estrategia del gobierno federal para reforzar la seguridad y combatir el delito en la capital.