La dura revelación de la mamá de Zoe, la nena de 7 años asesinada de un disparo en la cabeza

La pequeña se encontraba jugando en en el patio cuando comenzó el tiroteo donde recibió un disparo en su cabeza.

Este jueves se produjo la trágica muerte de Zoe Robledo en Tucumán, una nena de 7 años que murió producto de un disparo en su cabeza mientras jugaba en el patio de su casa después de que cuatro hombres armados comenzaran un tiroteo hacia su casa. Ahora, su mamá comentó que podría ser una venganza.

Claudia, la madre de la menor asesinada, explicó que se trataría de un ataque del clan Juárez a modo de venganza, luego de que ella, junto a la familia, denunció varios robos de motos a la Policía hace algunas semanas.

En diálogo con TN, la mujer reveló que: "Cuando fui a la Policía a hacer la denuncia me dijeron que yo tenía que llevar un testigo, pero yo no tenía y les dije que vayan a ver la pared, pero no hicieron nada”, expresó.

"Ellos ya tenían problemas con mis cuñados. Sabíamos que el que mató a mi hija había robado una moto y le había disparado a un hombre antes. De milagro no lo mató", agregó. Según la mujer, el ataque fue un mensaje hacia la familia luego de que algunos miembros hayan brindado detalles a la Policía sobre el robo de los rodados.

Además, uno de los acusados por el ataque fue identificado como Alejandro Francisco Juárez, alias "Chueco". Donde también relataron que otra de las personas que estuvo presente en el mismo comenzó a grabar todo con su teléfono, una hipótesis que refuerza la posibilidad de un ataque dirigido hacia la familia.