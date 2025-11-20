Conmoción en Neuquén: un patrullero atropelló a una nena y está en terapia intensiva

Según relataron, el patrullero iba sin sirenas y a alta velocidad. La pequeña está en grave estado y, según una conocida, tuvo cuatro paros cardíacos.

Un hecho aberrante ocurrió este miércoles en la ciudad de Plottier, Neuquén, después de que un patrullero que circulaba a alta velocidad sin luces ni la sirena terminó atropellando a una nena de 8 años que andaba en bicicleta por el barrio Los Álamos, en la calle Realicó.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de uno de los vecinos del barrio. Cómo se puede ver en las imágenes, la camioneta circulaba por una calle por la calle a gran velocidad y, tras el impacto, rápidamente los vecinos y familiares salieron a ver qué había sucedido y encontraron a la pequeña en el piso.

El patrullero terminó frenando unos metros más adelante dada la velocidad a la que circulaba, y la Policía que manejaba se acercó al lugar para socorrer a la menor, que estaba tirada en el suelo y con convulsiones. Más tarde, la niña, identificada como Catalina, fue trasladada al hospital donde, debido a la gravedad de las lesiones, la derivaron al hospital Castro Rendón, un centro médico ubicado en Neuquén capital.

Patrullero atropelló a una nena en Neuquén El estado de la niña y el relato de la mamá de la nena que circulaba con ella La madre de la nena que circulaba junto a la víctima contó que su hija "alcanzó a saltar de la bicicleta" y que "zafó por 5 centímetros porque alcanzó a escuchar que venía el móvil a todo dar", relató al medio LM Neuquén.

Javiera contó el estado en el que se encuentra actualmente la pequeña: "Ayer tuvo cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos sus pulmones, hoy le intervinieron en el quirófano por traumatismo de cráneo, hundimiento de cráneo y tienen que desinflamar el cerebro".