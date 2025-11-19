Choque en cadena en Flores: un camión atropelló a una mujer y destrozó varios autos en Avenida Nazca

Un violento accidente en el barrio porteño de Flores dejó a una mujer de 42 años en estado reservado luego de ser atropellada por un camión que perdió el control y provocó un choque en cadena.

Al conductor se le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado 0, descartando que hubiera consumido alcohol antes o durante el incidente.

Según informaron fuentes policiales, el conductor —cuyo nombre no trascendió— realizó una maniobra brusca al advertir a la mujer en plena calzada. En su intento por esquivarla, la embistió de manera violenta, provocándole lesiones de extrema gravedad. El impacto fue tan fuerte que el camionero perdió por completo el dominio del vehículo.

Tras la colisión inicial, el camión chocó contra un auto particular, luego contra un vehículo utilitario y finalmente embistió a tres autos más que estaban detenidos sobre la avenida, dejando un importante rastro de destrucción.

La mujer atropellada, de 42 años, fue la víctima más afectada. Personal médico del SAME acudió rápidamente al lugar, le practicó maniobras de RCP y la trasladó de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde permanece internada en estado reservado.

El conductor del camión fue demorado por la Policía de la Ciudad para ser identificado y prestar declaración. Se le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado 0, descartando que hubiera consumido alcohol antes o durante el incidente.