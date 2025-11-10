Choque fatal e incendio entre dos camiones y un auto en alta montaña

El accidente se produjo el domingo por la noche a las 23:30 en la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.090.

Dos camiones chocaron de manera frontal el domingo pasadas las 23:30, a lo que también se sumó un auto particular que terminó impactando sobre la parte de atrás de uno de los rodados más grandes. Los dos camioneros fallecieron. El hecho sucedió en la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.090. Recomiendan circular con precaución y han realizado un bypass en el lugar a cargo de Gendarmería.

El fuerte choque generó un importante incendio e impidió que los rescatistas pudieran ingresar a salvar a los camioneros. Uno de los camiones tenía patente chilena. El motivo del incidente fue cuando uno de los camioneros intentó un sobrepaso.

El auto que también fue parte del accidente circulaba con cuatro personas a bordo y todos sus ocupantes se encuentran bien y sin lesiones de gravedad.

image Fuentes policiales aclararon que los dos camiones terminaron sobre la ruta 7 y uno de los camiones tenía material inflamable, se encontraba cargado de cubiertas, que esto fue fundamental en el incendio. Los camioneros terminaron encerrados en la cabina y por el fuego no los pudieron sacar de ese lugar.