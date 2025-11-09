Investigan a una banda que cometió dos asaltos a conocidos supermercados de Mendoza: cómo actuaban

Armados, apuntando frente a niños y abordando empleados con extrema violencia. Así actuaba la banda de delincuentes encapuchados que en menos de dos horas cometió el viernes un par de asaltos a sucursales de la cadena Átomo Supermercados en Las Heras y Maipú . En ambos hechos, los autores fueron registrados por cámaras de seguridad y detectives analizan las imágenes.

Entre ambos golpes, los malvivientes se alzaron con casi medio millón de pesos de las cajas registradoras y el fondo fijo. Además, sustrajeron varios perfumes y un celular de alta gama.

De acuerdo con testigos, los tres sujetos se movilizaban en una motocicleta de baja cilindrada. A bordo de ese vehículo se trasladaron por más de 12 kilómetros que separan a las dos sucursales de Átomo que eligieron como blanco de los atracos.

Una pista que siguen los pesquisas, destacaron fuentes allegadas a la instrucción, es que uno de los autores vestía un mameluco de la Municipalidad de Luján de Cuyo y actuaban con el rostro cubierto. Además, portaban una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 22 . Con todas esas características se busca analizar si pudieron haber perpetrado otros asaltos recientes en el Gran Mendoza .

A eso se le sumó el desgrabado de los videos obtenidos de las cámaras de seguridad de los supermercados. En las imágenes, a las que accedió MDZ , se observa con detalles el modus operandi de los malhechores

Los dos autores que portaban armas de fuego: uno de ellos vestía un mameluco de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Así, la investigación que lidera la fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Juliana Labayru busca avanzar sobre las identidades de los asaltantes, en medio de una serie de medidas investigativas y la recepción de testimoniales.

Primer asalto: el Átomo Frimi 2 de Las Heras

El hecho inicial ocurrió minutos después de las 19 del viernes cuando tres sujetos encapuchados irrumpieron en la sucursal Átomo Frimi 2, localizada en una esquina de avenida San Martín y calle Neuquén, a pocos metros del tradicional Barloa y el límite de la Ciudad de Mendoza.

Esgrimiendo armas de fuego frente a los empleados y una clienta acompañada por un niño, los maleantes soltaron amenazas y pusieron a todos en estado de alerta. Acto seguido, uno de ellos le propinó dos golpes a uno de los trabajadores.

ROBOS ATOMO SELLO MDZ 3 Así se retiraban los malvivientes luego de sustraer la recaudación del Átomo Frimi 2. MDZ.

De esa manera, se llevaron $75.000 de una caja registradora y $280.000 del fondo fijo del local. Por eso, ya con el botín en su poder, escaparon del local a paso acelerado y luego subieron a la motocicleta 100cc para continuar la huida a toda velocidad.

Segundo golpe: el Átomo Luzuriaga de Maipú

Posteriormente, unos 80 minutos más tarde, a las 20.40 se registró el segundo hecho de inseguridad en la sucursal Átomo Luzuriaga, que funciona en la intersección de calles 9 de Julio y Cacheuta de Maipú.

Hasta allí llegaron los mismos atracadores, quienes volvieron a amedrentar a los presentes haciendo uso de sus armas de fuego y consiguieron robar 80.000 pesos, varios perfumes y un iPhone 13, detallaron las fuentes policiales consultadas.

ROBOS ATOMO SELLO MDZ 2

Con un nuevo golpe exitoso, la banda finalizó su raid delictivo y los tres sujetos se perdieron de vista de los testigos, alejándose de ese local a bordo de la moto de baja cilindrada. Ahora, las autoridades a cargo de la investigación buscan identificarlos para ponerlos tras las rejas y evitar nuevos hechos-