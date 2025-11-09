Secta de Bariloche: médicos aseguraron un grave estado de salud de Konstantin Rudnev y piden su traslado urgente a Buenos Aires

El estado de salud de Konstantin Rudnev , el ciudadano ruso detenido e imputado por liderar una supuesta secta con fines de trata sexual y reducción a la servidumbre en Bariloche , se encuentra en grave deterioro , según advirtieron dos médicos del Hospital de Clínicas “José de San Martín” . Los profesionales recomendaron su traslado urgente a un centro médico de alta complejidad en Buenos Aires , debido a que la Unidad 6 de Rawson, donde está alojado, no cuenta con los recursos necesarios para tratar su cuadro.

De acuerdo con el dictamen médico fechado el 31 de octubre de 2025, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los doctores Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte afirmaron que el penal del Servicio Penitenciario Federal carece del equipamiento y del personal especializado para abordar la complejidad del caso.

“El paciente presenta un cuadro clínico complejo, con síntomas respiratorios progresivos compatibles con fibrosis pulmonar avanzada , coexistiendo con hipertensión arterial no controlada y posibles alteraciones neurológicas y cardiovasculares ”, detalla el informe médico incorporado al expediente judicial.

Los especialistas precisaron que Rudnev requiere estudios médicos exhaustivos —como espirometría, gasometría arterial, ecodoppler, endoscopías y evaluaciones neurológicas— que no pueden realizarse en el hospital penitenciario. “La ausencia de medios diagnósticos adecuados impide arribar a un diagnóstico integral, lo que podría agravar su estado general y comprometer su pronóstico vital”, advirtieron.

Asimismo, remarcaron que la fibrosis pulmonar avanzada necesita control permanente de saturación de oxígeno , tratamiento farmacológico de alta complejidad y asistencia respiratoria inmediata en caso de empeoramiento. “El riesgo de un desenlace grave aumenta día a día”, sostuvieron los médicos.

Centros recomendados para su traslado

Sarotto y Duarte propusieron que Rudnev sea internado en alguno de los siguientes centros de salud: Sanatorio Otamendi y Miroli, Instituto del Diagnóstico, Sanatorio FLENI o el Hospital de Clínicas de la UBA. Todos, explicaron, disponen de equipamiento interdisciplinario para una evaluación integral en cardiología, neurología y neumonología.

“Sugerimos el traslado urgente del señor Konstantin Rudnev a alguno de los centros mencionados, a fin de completar los estudios pendientes, realizar las evaluaciones interdisciplinarias necesarias y establecer una estrategia terapéutica adecuada a la complejidad de su cuadro clínico”, señalaron en el documento.

Riesgo de consecuencias irreversibles

Los médicos fueron contundentes: “Mantener al paciente en las actuales condiciones puede tener consecuencias irreversibles. La falta de diagnóstico y tratamiento adecuados puede provocar daño pulmonar y cardíaco permanente”.

Ante esta situación, la defensa de Rudnev presentó el informe ante el juez federal de Garantías Gustavo Zapata, solicitando que se ordene el traslado inmediato a Buenos Aires, dado que el cuadro clínico “pone en riesgo la vida” del detenido.

Según allegados al acusado, Rudnev perdió más de 30 kilos, sufre crisis de asfixia nocturna, apenas puede caminar sin ahogarse y ha tenido desmayos y episodios de pérdida de conciencia. Además, denunciaron que se le suministran medicamentos diferentes a los indicados por sus médicos personales, algunos de los cuales le causan efectos adversos severos.

A ello se suma que, según la defensa, el acusado no cuenta con un intérprete oficial, por lo que debe comunicarse por gestos con el personal de salud, lo que complica los controles médicos y el suministro de medicación.

Mientras tanto, el expediente continúa en el fuero federal de Bariloche, donde se investiga a Rudnev por su presunto liderazgo de una organización coercitiva que habría operado durante años bajo apariencia espiritual, y que hoy vuelve a estar en el centro de la atención pública, esta vez por el grave estado de salud de su principal acusado.