Domingo trágico: otro hombre perdió la vida en un accidente de tránsito, en la ruta 7

Tras el caso del joven que murió en San Rafael, ahora la ruta 7 en La Paz fue testigo de otro accidente de tránsito fatal.

Otro fatal accidente de tránsito se produjo este domingo ocurrió este domingo por la mañana en el departamento de La Paz, donde un conductor perdió la vida tras el vuelco del vehículo en el que viajaba. La víctima fue identificada como Gabriel Sepúlveda, de 29 años.

El hecho sucedió cerca de las 9:30 en el kilómetro 914 de la Ruta Nacional 7, cuando el Peugeot 207 que se desplazaba de este a oeste perdió el dominio y volcó sobre la calzada norte, quedando con las ruedas hacia arriba y obstruyendo parcialmente la vía.

El conductor falleció en el lugar a causa del impacto. Su acompañante, un hombre de 29 años, resultó herido y fue asistido por personal médico.

Muerte de otro joven en San Rafael En San Rafael, otro joven murió y otras tres personas resultaron heridas, entre ellas una menor de edad. El accidente de tránsito se registró este domingo cerca de las 6 de la mañana en la ruta 143, a la altura de Villa Atuel.

La víctima fatal fue identificada como Laureano Pérez, de 25 años.