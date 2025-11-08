Murió un hombre tras un choque frontal con un camión brasilero en San Rafael

El grave accidente de tránsito se produjo en la Ruta 153, a pocos kilómetros de Monte Comán.

Un hombre de 77 años murió este sábado por la tarde tras protagonizar un grave accidente de tránsito en la Ruta 153, a pocos kilómetros de Monte Comán, en el departamento de San Rafael. La víctima fatal fue identificada como Lorenzo Zapata.

El hecho ocurrió cerca de las 14.35, cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por Zapata, circulaba por la zona y, por razones que aún se investigan, colisionó de frente con un camión Mercedes Benz de patente brasilera.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, un segundo camionero, al mando de un Scania 450 que viajaba delante del vehículo brasileño, declaró que ambos circulaban en forma conjunta y que la camioneta habría impactado primero contra el eje trasero de su camión y luego de manera frontal con el Mercedes Benz.

Personal del Servicio Médico Coordinado arribó al lugar y constató el deceso del conductor de la camioneta.