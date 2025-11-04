Jonathan Bailey es el primer hombre gay en ser elegido "el más sexy del mundo" por la revista People

El actor británico Jonathan Bailey fue elegido por la revista People como el "hombre vivo más sexy del mundo" de 2025.

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy de 2025. Revista People Con este reconocimiento, Jonathan Bailey se convirtió en la primera persona abiertamente homosexual en recibir este título desde que el galardón fue creado por la revista en 1985. El actor de 37 años tomó el relevo de otros conocidos intérpretes de Hollywood, como John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

Es el primer hombre gay en recibir el título. El actor de Bridgerton hace historia en la revista People El anuncio de People coincidió con el 40 aniversario del número más especial de la publicación, que en años anteriores otorgó el premio a celebridades como John Legend, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Denzel Washington, David Beckham y Matthew McConaughey. La revista consideró que el intérprete se había convertido en una de las estrellas "más irresistibles de Hollywood".

El actor protagoniza la serie Bridgerton. La publicación destacó que el actor británico es "rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva". La elección no hizo más que confirmar el gran momento profesional de Bailey, quien además de su rol protagónico en Bridgerton, se lució en el musical Wicked dando vida al príncipe Fiyero, junto a Ariana Grande y Cynthia Erivo.