Un hombre cayó de un molino de 10 metros y murió en General Alvear

El hombre de 51 años perdió la vida en un campo de General Alvear. Buscaba detener un molino ante la constante circulación de viento.

Un trágico accidente ocurrió este miércoles por la mañana en una finca de la localidad de Bowen, en el departamento de General Alvear, donde un hombre perdió la vida tras caer desde un molino de unos diez metros de altura.

La víctima fue identificada como Pablo Buttini, de 51 años, con domicilio en San Rafael. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el hecho se registró en la Estancia Don Santiago, ubicada en la zona de Corral de Lorca, cuando Buttini se subió al molino para sostenerlo y evitar que girara debido al fuerte viento que soplaba en la zona.

En esas circunstancias, una soga que manipulaba se enredó, provocando que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas al suelo. Otras personas que se encontraban en el lugar intentaron asistirlo, pero cuando arribó la ambulancia del servicio de salud, el personal médico constató el fallecimiento.