Quién era Joseph Pilates, el hombre detrás del método Pilates

Era alemán y de niño tuvo varios problemas de salud. Con mucho estudio llegó a crear el método que hoy lleva su nombre, Pilates.

Pilates es un método de ejercicio que mejora la postura, la respiración y el control del cuerpo. Se practica en el suelo o con aparatos especiales, y es ideal para ganar fuerza, flexibilidad y equilibrio sin impacto. Muchas personas lo eligen para aliviar dolores, recuperarse de lesiones o simplemente sentirse mejor.

Si bien hoy es muy popular, pocos conocen la historia del hombre que lo creó: Joseph Pilates. Él nació en Alemania en 1883 y de niño tuvo varios problemas de salud, como asma, fiebre reumática y raquitismo. Su cuerpo era débil, y eso lo motivó a buscar una forma de fortalecerse. Estudió anatomía, respiración, artes marciales y distintas técnicas de ejercicio. Con el tiempo, logró transformarse físicamente y sentó las bases de lo que más tarde sería su propio método.

Durante la Primera Guerra Mundial, fue internado en un campo de prisioneros en Inglaterra. Allí empezó a trabajar con otros detenidos. Diseñó ejercicios para ayudarlos a mantener el cuerpo activo, incluso desde la cama. Usaba resortes y elementos simples para crear resistencia. Esa experiencia fue clave para desarrollar lo que más tarde se conoció como el método Pilates.

Contrología, el método que enseñaba Joseph Pilates En 1926 emigró a Estados Unidos. En Nueva York abrió un estudio junto a su esposa. Allí enseñaba lo que llamaba Contrología, un sistema que unía fuerza, respiración, control y concentración. Su enfoque era claro: mover el cuerpo de manera consciente, desde el centro, con precisión y sin impacto. Su lema era: "En 10 sesiones notarás la diferencia, en 20 verás la diferencia y en 30 tendrás un cuerpo nuevo."

Su método fue muy bien recibido por bailarines, atletas y personas que se recuperaban de lesiones. Todos encontraban en Pilates una forma segura y efectiva de fortalecer el cuerpo. No se trataba de entrenar con violencia ni de ir al límite, sino de trabajar con el cuerpo.