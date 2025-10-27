Prohibición de acercamiento: qué pasó con el profesor acusado de fotografiar alumnas en Rivadavia

El caso del profesor acusado de fotografiar a alumnas en la escuela técnica Nº 4-119 Santa María de Oro , en Rivadavia , dio un giro cuando el acusado fue liberado mientras avanza aún la investigación en su contra. Sin embargo, la Justicia dictó una prohibición de acercamiento al hombre hacia sus presuntas víctimas. Además, ya se le tomó declaración, pero no como imputado.

La decisión se tomó días después de que el pasado martes 21 de octubre, la localidad de Rivadavia fuera conmocionada con la detención del docente de informática , que llegó a dicho colegio al estar haciendo pasantías.

Primero, por directiva del fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín, se tomó este viernes la declaración informativa del acusado, la que consta de un interrogatorio a una persona sin que exista una imputación formal en su contra.

Luego, el sujeto quedó en libertad bajo investigación judicial. No obstante, al mismo tiempo se dictó la prohibición de acercamiento para evitar cualquier tipo de contacto que este profesor pueda tener con las menores denunciantes.

La decisión de dejarlo libre se tomó mientras se efectúan los peritajes tecnológicos aplicados a los dispositivos secuestrados por la Justicia, dos teléfonos celulares y una computadora. Con esto se podrá determinar si el sujeto cuenta con algún tipo de material sexual tomado a sus alumnas, y así imputarlo.

Cómo se destapó el hecho

Las alarmas se encendieron cuando algunas de las presuntas víctimas denunciaron la situación a las autoridades del establecimiento educativo, lo que llevó posteriormente a que se radique formalmente la denuncia penal en la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín.

Según sostiene la misma, un grupo de alumnas del colegio notó la presencia del pasante, quien tenía en una mano su celular y se mostraba con una actitud llamativa. En ese momento, observaron que se activó el flash de la cámara del teléfono e inmediatamente las estudiantes acudieron a otra docente.

Esta versión sostiene que la profesora confrontó a su colega y le recriminó la situación. Fue allí cuando el hombre comenzó a borrar fotos y videos de su celular, frente a la testigo, surge del procedimiento policial.

Tras esto, rápidamente se comunicaron con la línea de emergencias 911, lo que movilizó a policías de la Comisaría 13° y la Unidad Especial de Patrullaje Rivadavia (UEP), quienes aprehendieron al sospechoso y lo trasladaron hasta una dependencia de la zona.