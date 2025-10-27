Tragedia en Misiones: se conoció un estremecedor audio que envió el conductor del auto minutos antes del choque

El siniestro ocurrió el domingo por la madrugada, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

Un trágico episodio mantiene en vilo a la provincia de Misiones, donde un colectivo que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá chocó con un auto y cayó al arroyo Yazá. Como consecuencia del siniestro, nueve personas murieron y 29 resultaron heridas.

En las últimas horas, se conoció un audio que mandó Rafael Ortíz (34), el conductor del Ford Focus, minutos antes del fatal choque. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, fueron las palabras del hombre que perdió la vida tras el impacto.

El celular de Ortíz será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC). En estos momentos, se aguardan los resultados del examen de alcoholemia, para determinar si manejaba borracho o no.

Cómo fue el trágico choque El terrible hecho ocurrió el domingo por la madrugada, cerca de las 4.30, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892. Allí, un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

Ford Focus Misiones choque Así quedó el Ford Focus tras el choque. X Como resultado del impacto, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá. Por otro lado, el automóvil quedó destrozado sobre la banquina.