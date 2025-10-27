Quiénes eran las nueve víctimas fatales del trágico choque en Misiones

Como consecuencia del impacto entre el colectivo y un auto Ford Focus, 29 personas resultaron heridas.

El choque ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

Un trágico choque mantiene en vilo a la provincia de Misiones, donde un colectivo que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá chocó con un auto y cayó al arroyo Yazá. Como consecuencia del siniestro, nueve personas murieron y 29 resultaron heridas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Gabriela Paola García (26); Magalí Lilén Belén Amarilla (22); Katia Bupvilofsky (24); Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), conductor del Focus; Ángelo Tadeo Alpuy (19); Elian Natanael Alvez (25); Jonás Luis Dávalos (20); Enzo León (19) y Brian Hobos (19).

Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para los trámites médicos y legales previos a la entrega de los cuerpos a sus familiares.

choque colectivo misiones (1) El siniestro ocurrió el domingo por la madrugada, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892. X Según trascendió, al menos cuatro de ellos eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

El desgarrador mensaje del Centro de Estudiantes Tras conocer la triste y trágica noticia, el Centro de Estudiantes de la UNaM en Oberá emitió un conmovedor comunicado. “Hoy nos toca despedir a compañeros y compañeras que formaban parte de nuestra casa de estudios. El dolor es inmenso, pero creemos que la mejor manera de honrar su paso por la universidad es recordarlos con el corazón y seguir luchando por una comunidad más unida y solidaria”, expresaron.