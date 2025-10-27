Violento choque en Los Corralitos: un auto terminó en una acequia y uno de los conductores manejaba borracho
Un fuerte choque ocurrió en Los Corralitos durante la madrugada de este lunes. Como resultado, un auto terminó sobre una acequia y una persona terminó herida.
Un violento accidente tuvo lugar en la localidad de Los Corralitos de Guaymallén cuando en la madrugada de este lunes un auto chocó de frente con una camioneta, dejando a un joven de 21 años hospitalizado y con el vehículo de menor porte sobre una acequia.
El siniestro ocurrió pasadas las 6.30 en la intercesión de las calles Lemos y Severo de Castillo. Allí el conductor de una camioneta, Toyota Hilux, que se desplazaba de Sur a Norte, colisionó con una Fiat Siena que se movía en sentido contrario.
Las consecuencias del choque
Tras chocar el automóvil, donde viajaban dos personas, terminó incrustado dentro de una acequia aledaña. Además, uno de estos, de 21 años de edad, terminó siendo diagnosticado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) con traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Central para ser atendido.
Por otro lado, el conductor de la camioneta, de 34 años, fue objeto del test de alcoholemia, el que arrojó que el sujeto circulaba con 1,2 grados de alcohol en sangre. Junto con el viajaban dos mujeres de 19 y 20 años. Su vehículo quedó con todo el frente destrozado.