"Me quiero pegar un palo": los minutos previos al trágico choque que mantiene en vilo a Misiones

4Se conocieron nuevos audios que Rafael Ortíz (34), el conductor del Ford Focus, le mandó a un amigo, minutos antes del fatal accidente.

El choque ocurrió el domingo por la madrugada, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

Un trágico choque conmocionó a Misiones, donde un colectivo que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá chocó con un auto y cayó al arroyo Yazá. Como consecuencia del siniestro, nueve personas murieron y 29 resultaron heridas.

En las últimas horas, se conocieron nuevos mensajes de voz que Rafael Ortíz (34), el conductor del Ford Focus, le mandó a un amigo, minutos antes del fatal choque. En el primer audio se le escucha decir: “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”.

El medio El Territorio dio a conocer nuevos audios del conductor que perdió la vida como consecuencia del brutal choque. “Haceme el aguante, por favor. Me acabo de separar, la mandé a la pu** a mi mujer. Peleé con toda la familia. No sé dónde estoy”, le dijo Ortíz a su amigo en otro mensaje.

Y continuó: “Me quiero pegar un palo más o menos, no sé. Se va a la pu** todo. Te juro que tengo unas ganas de morirme, boludo. Se fue a la pu** todo, vieja”. Cabe destacar que el celular de Ortíz será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).

Qué reveló el examen de alcoholemia El examen toxicológico efectuado sobre muestra de humor vítreo extraída del cuerpo de Ortiz, confirmó que el hombre presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho. Según trascendió, manejaba con 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, lo cual es seis veces más de lo permitido por ley.