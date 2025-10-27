Tragedia en Misiones: cómo sigue la salud de los pasajeros del colectivo que chocó y cayó a un arroyo

La provincia de Misiones sigue conmocionada por el trágico accidente que tuvo lugar la madrugada del domingo en la localidad de Campo Viera. En el hecho, un colectivo chocó con un Ford Focus, cayó al arroyo Yazá y dejó 9 muertos y aproximadamente 29 heridos .

Con respecto a estos últimos, el Hospital Madariaga de Posadas difundió este lunes los partes médicos oficiales sobre las personas que permanecen internadas tras el impacto. Según el informe, cuatro hombres siguen en estado crítico, bajo monitoreo constante y con pronóstico reservado, mientras reciben atención de equipos médicos especializados.

Las autoridades sanitarias indicaron que los pacientes siguen bajo observación constante y que se emitirán nuevos informes conforme evolucionen los tratamientos.

Alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo, en la localidad de Campo Viera , corazón de la provincia de Misiones, un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

Como resultado, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. El automóvil quedó destrozado sobre la banquina y el siniestro dejó al menos nueve personas fallecidas y unos 29 heridos.

Por otro lado, según la última información oficial, se confirmó que el conductor del Ford Focus, identificado como Rafael Gonzalo Ortiz Jordán (34), se encontraba alcoholizado. Los resultados fueron arrojados por un análisis post mortem, ya que Ortiz Jordán fue uno de los 9 fallecidos. Manejaba con 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre.