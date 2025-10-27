Tragedia en Misiones: qué reveló el examen de alcoholemia al conductor del Ford Focus

El Focus impactó de frente contra un colectivo de la empresa Sol del Norte. Hay 9 muertos y 29 heridos.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

En las últimas horas, se conocieron los resultados del exámen de alcoholemia realizados a Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), el conductor del Ford Focus, que impactó contra un colectivo que transportaba a unos 50 pasajeros en Misiones.

El exámen toxicológico efectuado sobre muestra de humor vítreo extraída del cuerpo de Ortiz, confirmó que el hombre presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho. Según trascendió, el hombre manejaba con 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, lo cual es seis veces más de lo permitido por ley

Por otro lado, el diario El Territorio informó que los análisis practicados al chofer del colectivo de la empresa Sol del Norte, Nicolás Tarnowski (30), y al guarda Denis Oliveira (20), arrojaron resultado negativo para alcohol etílico en sangre.

Cómo fue el trágico choque El terrible hecho ocurrió el domingo por la madrugada, cerca de las 4.30, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892. Allí, un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

colectivo Misiones choque X Como resultado del impacto, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá. Por otro lado, el automóvil quedó destrozado sobre la banquina.