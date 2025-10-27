"Tu amor": el polémico posteo del policía que mató a su expareja en Misiones

El femicidio ocurrió en el domicilio de la víctima, ubicado en la localidad de Comandante Andresito, Misiones.

Este domingo por la noche, en la localidad de Comandante Andresito, Misiones, un efectivo de la Policía asesinó a balazos a su expareja, también oficial. Luego de cometer el femicidio, Natanael Comes decidió suicidarse y transmitir en vivo el hecho. En sus redes sociales, el oficial había publicado fotos y videos con su ex pareja.

Femicidio en Misiones: que había publicado el agente de policía en sus redes En su biografía de Facebook, Natael Comez había dejado ciertos datos suyos, entre ellos su estado civil: "en una relación". Tenía muy pocas fotos publicadas y la última, con fecha de diciembre del 2022, era una con Daiana Raquel Da Rosa, la víctima del femicidio.

femicidio policia misiones (1) La foto que había publicado Natanael Comes en Facebook en 2022. Por otro lado, en su cuenta de Instagram, había publicado un reel en abril de 2023 que reunía varias fotos de la pareja, con la famosa canción "Your Love" (en inglés, "Tu amor") de la banda británica The Outfield. Estas mismas imágenes también estaban en sus historias destacadas.

femicidio policia misiones "Lo siento grupo": así fue el femicidio en Misiones El aberrante hecho ocurrió el domingo por la noche, en el domicilio de Daiana Raquel Da Rosa, el cual está ubicado en la localidad de Comandante Andresito, Misiones. Allí, el Oficial Ayudante Natanael Comes, quien se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer de Comandante Andresito, asesinó a su expareja, quien también era Oficial Ayudante.

Tras cometer el femicidio, el oficial grabó un video en el que hablaba con su compañeros de trabajo, quienes intentaban convencerlo de que no se quitase la vida. “Lo siento, grupo”, fueron las últimas palabras de Comes antes de suicidarse.