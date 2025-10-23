Golpeó a un policía, dañó una patrulla y zafó de ser condenado: cómo se resolvió el caso

En plena pandemia del Covid-19 , un hombre identificado como Enrique David Díaz Galdame (41) protagonizó un violento episodio en Ciudad de Mendoza . En medio de un operativo por un conflicto familiar, golpeó a un policía y destrozó parte de una patrulla . Pese a eso, evitó ser condenado y resolvió su situación mediante una suspensión de juicio a prueba o probation .

Casi cinco años después de ocurrido el hecho, el fiscal de Delitos No Especializados Gabriel Blanco y la defensora oficial Verónica Manrique acordaron definir la causa mediante la suspensión del juicio a prueba, un proceso mediante el cual se extingue la persecución penal y permite al acusado evitar el juicio y una eventual sentencia condenatoria mediante el cumplimiento de algunas condiciones durante un plazo determinado.

El pacto fue homologado por el juez Leonardo Camacho , del Juzgado Penal Colegiado N°1 , quien entendió que, en caso haber enfrentado juicio oral y público el imputado probablemente hubiese recibido una condena de ejecución condicional, es decir, el hombre no hubiese pasado a la cárcel y estaría en libertad cumpliendo reglas de conducta, surge de la resolución.

Por eso, determinó que era correcto aplicar en este caso la institución de la probation. Para eso, se le fijaron una serie de reglas de conducta a cumplir durante el periodo de un año: fijar domicilio, permanecer a disposición de la Justicia, someterse a un control mediante videollamada de forma trimestral, abstenerse a consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas y no cometer nuevos delitos.

En el fallo, el magistrado le advirtió a Díaz Galdame que, en caso de incumplir alguno de los puntos acordados, la suspensión de juicio a prueba será revocada y se reanudará el proceso judicial en su contra, por lo que podría terminar siendo condenado.

El ataque a la policía

El conflicto tuvo lugar durante la noche del 12 de diciembre de 2020, mientras regía la cuarentena por la emergencia sanitaria que atravesaba el país y efectivos de la Comisaría Sexta fueron desplazados hacia una vivienda del barrio San Martín, a raíz de una riña familiar.

Una vez que los uniformados arribaron para controlar la situación, se identificó Díaz Galdame como el responsable del conflicto y se intentó aprehenderlo. No obstante, el sujeto respondió con extrema violencia y golpeó a uno de los policías en el rostro, lastimándolo en el pómulo derecho. Acto seguido, tomó un ladrillo y lo lanzó contra una movilidad, causando la destrucción del parabrisas del móvil.

Producto del golpe sufrido, el miembro de la fuerza de seguridad provincial resultó con equimosis violácea verdosa en párpado inferior de ojo derecho, edema en región malar derecha y equimosis rojiza en la región posterior de cuello.

Tras esto, el hombre intentó darse a la fuga a través de un complejo de monoblocks, pero terminó siendo reducido poco después y finalmente detenido, no sin antes volver a atacar a los uniformados con golpes de puño y patadas.

Por este episodio, el hombre fue imputado por el delito de daño agravado y cinco años después logró resolver su situación judicial, evitando una sentencia condenatoria.