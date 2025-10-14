Se conocieron escalofriantes detalles del femicidio que mantiene en vilo a Chaco

Gabriela Araci Barrios (20) fue hallada muerta dentro de un pozo negro. Se aguardan los resultados de la autopsia.

Un nuevo femicidio conmocionó a la provincia de Chaco, donde una joven de 20 años fue hallada muerta dentro de un pozo negro. Por el momento, hay un único detenido por el crimen de la joven. Se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima.

La joven fue identificada como Gabriela Araci Barrios, quien había sido vista por última vez el domingo a la madrugada en la localidad de Avai Terai. El macabro hallazgo ocurrió en una casa ubicada en el barrio Sur.

Allí, gracias a la ayuda de un can de la División de Búsqueda de Personas, los efectivos encontraron una bolsa de arpillera amarilla dentro de un pozo cloacal. En el interior de la bolsa, se encontraba el cuerpo parcialmente desnudo de la joven.

Quién es el único detenido Tras el aberrante hallazgo, los agentes detuvieron al dueño de la casa donde encontraron los restos de la joven, quien fue identificado como Jesús Salvatierra. El hombre habría sido la última persona con quien fue vista Gabriela. Según trascendió, Salvatierra presentaba heridas compatibles con lo que sería un intento de defensa realizado por la víctima.

femicidio chaco El lugar donde hallaron los restos de Gabriela. X A su vez, durante el allanamiento a la vivienda del acusado, los agentes secuestraron cuatro cuchillos, prendas de vestir con posibles manchas de sangre, un mantel, una motocicleta RX 150 cc y una radio portátil.